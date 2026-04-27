開催：2026.4.27 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 6 - 0 [カブス] MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。 ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。 1回裏、4番 アンディ・パヘス 4球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 1-0 CHC、6番 ミゲル・ロ