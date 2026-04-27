― ダウは79ドル安と続落、週末控えた持ち高調整の売り優勢、インテル急騰でナスダックは最高値 ― ＮＹダウ 49230.71 ( -79.61 ) Ｓ＆Ｐ500 7165.08 ( +56.68 ) ＮＡＳＤＡＱ 24836.60 ( +398.10 ) 米10年債利回り4.303 ( -0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 94.40 ( -1.45 ) ＮＹ金 4740.9 ( +16.9 ) ＶＩＸ指数18.71 ( -0.60 ) シカゴ日経225先物 (円建て)60045 ( +3