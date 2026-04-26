現地４月25日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第４節のスタンダール・リエージュ戦（１−１）で、ゲンクの伊東純也が２試合連続のアシストをマークした。スコアレスで迎えた73分、右サイドでボールを収めると、ピンポイントクロスを供給。アーロン・ビブーのヘッド弾を見事にお膳立てしてみせた。この高精度キックにインターネット上では、次のような声が上がった。 「ミスター・クロスやばいな」「和製ベッカ