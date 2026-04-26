「芸術すぎるわ」「和製ベッカム」33歳日本代表の“ピンポイントアシストに”ファン驚嘆！「惚れ惚れする精度」「DFもどうしようもない」

「芸術すぎるわ」「和製ベッカム」33歳日本代表の“ピンポイントアシストに”ファン驚嘆！「惚れ惚れする精度」「DFもどうしようもない」