「芸術すぎるわ」「和製ベッカム」33歳日本代表の“ピンポイントアシストに”ファン驚嘆！「惚れ惚れする精度」「DFもどうしようもない」
現地４月25日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第４節のスタンダール・リエージュ戦（１−１）で、ゲンクの伊東純也が２試合連続のアシストをマークした。
スコアレスで迎えた73分、右サイドでボールを収めると、ピンポイントクロスを供給。アーロン・ビブーのヘッド弾を見事にお膳立てしてみせた。
この高精度キックにインターネット上では、次のような声が上がった。
「ミスター・クロスやばいな」
「和製ベッカム」
「芸術すぎるわ」
「ハードな日程にも関わらず相変わらずキレキレだな」
「相手ディフェンダーも、間合いを取ればクロス上げられるし、詰めればブチ抜かれるからどうしようもないわな」
「伊東のクロスは惚れ惚れする精度」
「また、イナズマってる」
「あのピンポイントクロスは、まさに職人芸ですね」
33歳の日本代表アタッカーらしいプレーだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがの精度！伊東純也がピンポイントクロスで圧巻のアシスト
スコアレスで迎えた73分、右サイドでボールを収めると、ピンポイントクロスを供給。アーロン・ビブーのヘッド弾を見事にお膳立てしてみせた。
この高精度キックにインターネット上では、次のような声が上がった。
「ミスター・クロスやばいな」
「和製ベッカム」
「芸術すぎるわ」
「ハードな日程にも関わらず相変わらずキレキレだな」
「相手ディフェンダーも、間合いを取ればクロス上げられるし、詰めればブチ抜かれるからどうしようもないわな」
「伊東のクロスは惚れ惚れする精度」
「また、イナズマってる」
「あのピンポイントクロスは、まさに職人芸ですね」
33歳の日本代表アタッカーらしいプレーだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすがの精度！伊東純也がピンポイントクロスで圧巻のアシスト