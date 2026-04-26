激務の中で家族のサポートを頼りにしつつ、かつて直面した親の病気への対応など、実家暮らしならではの負担と利便性の間でバランスを取るケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、兵庫県神戸市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均