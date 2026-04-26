多忙な日々を家族の支えで乗り切る一方で、親の病への向き合い方など、実家暮らし特有の責任と恩恵の狭間で模索を続ける事例も見受けられます。今回は、神戸市（兵庫県）に住む35歳女性のエピソードを見ていきましょう。

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激務の中で家族のサポートを頼りにしつつ、かつて直面した親の病気への対応など、実家暮らしならではの負担と利便性の間でバランスを取るケースもあります。

All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。

今回は、兵庫県神戸市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。

【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】

回答者のプロフィール＆実家の状況

回答者本人：35歳女性
職業：専門職
在住：兵庫県神戸市
家族構成：親2人
世帯年収：自分600万円
実家の間取り：3LDK

毎月の生活費や貯金額は？

実家に入れている生活費：6万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：10万円

総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。

実家を出るかどうかについては「37歳」と話しました。

「わざわざ一人暮らしするより楽」

実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「最初は会社が家から近く通いやすかったためです」と回答。

さらに「現在は家にお金を入れることで、掃除、洗濯、ごはんなどを気にせず過ごせることが利点になっています。また仕事が忙しく、ひどいときは寝に帰ってるだけのときもあるため、わざわざ一人暮らしするより楽なためです」と話してくれました。

「結婚願望もないためなかなか貯金をせず……」

実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「何もしなくなってしまう。昔は母親が病気で外へ徘徊していることがありました」といいます。

「仕事で帰ったら母親を探しに行ったり、深夜まで探すこともありました。仕事が忙しくて、早い時間にあがれない状況だったため、大変でした。兄弟は一人暮らしで家へなかなか帰って来れない状況のため、実家に住んでいた私が対応することが多かったです」と、当時の様子をくわしく話してくれました。

お金に関する悩みでは「実家に暮らしているのに結婚願望もないためなかなか貯金をせず、ついついお金を使っちゃいます。なので実家暮らしなのに出費が激しいです」と続け、自身の家計管理に対する素直な思いを明かしました。

多忙な仕事と家族のケアを実家という拠点で両立。生活の身軽さに甘んじる自覚を持ちつつ、37歳の自立を節目に、貯蓄と消費のバランスを見直そうとする姿勢が伺えます。

※回答者のコメントは原文ママです
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※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)