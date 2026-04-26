「わざわざ一人暮らしするより楽」35歳女性、年収600万円。貯金10万円で「ついついお金を使っちゃいます」という本音
激務の中で家族のサポートを頼りにしつつ、かつて直面した親の病気への対応など、実家暮らしならではの負担と利便性の間でバランスを取るケースもあります。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県神戸市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：専門職
在住：兵庫県神戸市
家族構成：親2人
世帯年収：自分600万円
実家の間取り：3LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：10万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「37歳」と話しました。
さらに「現在は家にお金を入れることで、掃除、洗濯、ごはんなどを気にせず過ごせることが利点になっています。また仕事が忙しく、ひどいときは寝に帰ってるだけのときもあるため、わざわざ一人暮らしするより楽なためです」と話してくれました。
「仕事で帰ったら母親を探しに行ったり、深夜まで探すこともありました。仕事が忙しくて、早い時間にあがれない状況だったため、大変でした。兄弟は一人暮らしで家へなかなか帰って来れない状況のため、実家に住んでいた私が対応することが多かったです」と、当時の様子をくわしく話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家に暮らしているのに結婚願望もないためなかなか貯金をせず、ついついお金を使っちゃいます。なので実家暮らしなのに出費が激しいです」と続け、自身の家計管理に対する素直な思いを明かしました。
多忙な仕事と家族のケアを実家という拠点で両立。生活の身軽さに甘んじる自覚を持ちつつ、37歳の自立を節目に、貯蓄と消費のバランスを見直そうとする姿勢が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県神戸市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性
職業：専門職
在住：兵庫県神戸市
家族構成：親2人
世帯年収：自分600万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：6万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：10万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「37歳」と話しました。
「わざわざ一人暮らしするより楽」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「最初は会社が家から近く通いやすかったためです」と回答。
さらに「現在は家にお金を入れることで、掃除、洗濯、ごはんなどを気にせず過ごせることが利点になっています。また仕事が忙しく、ひどいときは寝に帰ってるだけのときもあるため、わざわざ一人暮らしするより楽なためです」と話してくれました。
「結婚願望もないためなかなか貯金をせず……」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「何もしなくなってしまう。昔は母親が病気で外へ徘徊していることがありました」といいます。
「仕事で帰ったら母親を探しに行ったり、深夜まで探すこともありました。仕事が忙しくて、早い時間にあがれない状況だったため、大変でした。兄弟は一人暮らしで家へなかなか帰って来れない状況のため、実家に住んでいた私が対応することが多かったです」と、当時の様子をくわしく話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家に暮らしているのに結婚願望もないためなかなか貯金をせず、ついついお金を使っちゃいます。なので実家暮らしなのに出費が激しいです」と続け、自身の家計管理に対する素直な思いを明かしました。
多忙な仕事と家族のケアを実家という拠点で両立。生活の身軽さに甘んじる自覚を持ちつつ、37歳の自立を節目に、貯蓄と消費のバランスを見直そうとする姿勢が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)