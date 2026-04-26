俳優・岡崎徹さん・ひし美ゆり子さん夫妻が、日本とアメリカで活動する俳優・Michi Yamatoさん主催のトークイベントに、漫画家の村枝賢一さんとともに登場しました。【写真を見る】独自【 岡崎徹・ひし美ゆり子 】レジェンド俳優の「電撃婚」秘話語る腎臓がん、熊本移住の真相も「できるだけ1日でも長く生きていたいです。仲良く」 【仮面ライダーアマゾン・アンヌ隊員】イベントでは、54年前に知り合った、岡崎さんとひし美