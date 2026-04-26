「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。2020年に他界した志村けんさん（70）への思い出を語った。リスナーから志村さんとの名作コント「ヒゲダンス」について質問が寄せられる中、加藤は「これはやっていて二人で考えたんですよね」と説明しつつ、「アイデアを持っていたの志村なんです。多分どっかで見たんだと思うんだ