阪神電鉄はこのほど、同社が所属する「赤胴車マルシェ実行委員会」が、阪神電車の「赤胴車」が保存されている武庫川団地（兵庫・西宮市）で５月１７日に「赤胴車マルシェ」を開催すると発表した。同イベントは「地域のにぎわいと交流の輪を広げることを目的に、子どもから大人まで楽しめる多彩なコンテンツを集めたマルシェ型イベント」（同委）としており、阪神電鉄では「鉄道甲子園ショップ」を出展するほか、ＬＩＮＥ公式ア