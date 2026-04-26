阪神電鉄はこのほど、同社が所属する「赤胴車マルシェ実行委員会」が、阪神電車の「赤胴車」が保存されている武庫川団地（兵庫・西宮市）で５月１７日に「赤胴車マルシェ」を開催すると発表した。

同イベントは「地域のにぎわいと交流の輪を広げることを目的に、子どもから大人まで楽しめる多彩なコンテンツを集めたマルシェ型イベント」（同委）としており、阪神電鉄では「鉄道甲子園ショップ」を出展するほか、ＬＩＮＥ公式アカウント「阪神沿線【エンカチＮＥＷＳ】」を友だち追加すると、オリジナルグッズなどが当たる「ガラポン抽選会」を実施する。

同委は「今後も『赤胴車』が地域のランドマークとなるとともにコミュニティの拠点となるよう、構成員が連携して取り組んでまいります」とした。

概要は次の通り。

・開催日：５月１７日

・時間：午前１０時〜午後４時（入場無料・雨天決行）

・会場：ＵＲ武庫川団地内「赤胴車のある広場」、「メルカードむこがわ三角広場」

・アクセス：阪神武庫川線武庫川団地前駅下車、徒歩約１０分

詳細は「メルカードむこがわ」公式ホームページを参照。