バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「担任の先生になってほしい有名人」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：櫻井翔2位は、嵐の櫻井翔さんでした。「頭の回転が早く、教え方も上手そう」「慶應出身で博識なイメージがある」など、知的で信頼できる印象が多くの票を集めました。