Z世代が選ぶ「担任の先生になってほしい有名人」ランキング！ 2位は「櫻井翔」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「担任の先生になってほしい有名人」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、嵐の櫻井翔さんでした。
「頭の回転が早く、教え方も上手そう」「慶應出身で博識なイメージがある」など、知的で信頼できる印象が多くの票を集めました。ニュースキャスターとして培われた言葉の力への信頼と、知性と温かさを感じさせる人柄に期待が寄せられました。
1位は、Snow Manの阿部亮平さんでした。
上智大学大学院修了という高学歴に加え、気象予報士など多数の資格を持つ知性と優しさを兼ね備えた姿が「理想の先生像」として支持されました。「阿部ちゃんが先生ならまじで頑張れそう」といった声もあり、学校生活のモチベーションになる存在として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：櫻井翔
2位は、嵐の櫻井翔さんでした。
「頭の回転が早く、教え方も上手そう」「慶應出身で博識なイメージがある」など、知的で信頼できる印象が多くの票を集めました。ニュースキャスターとして培われた言葉の力への信頼と、知性と温かさを感じさせる人柄に期待が寄せられました。
1位：阿部亮平
1位は、Snow Manの阿部亮平さんでした。
上智大学大学院修了という高学歴に加え、気象予報士など多数の資格を持つ知性と優しさを兼ね備えた姿が「理想の先生像」として支持されました。「阿部ちゃんが先生ならまじで頑張れそう」といった声もあり、学校生活のモチベーションになる存在として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)