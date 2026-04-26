バイドゥが提供する「Simeji」は、Z世代を対象に「担任の先生になってほしい有名人」ランキングに関する調査を実施しました。2位は「櫻井翔」、では1位は？ （サムネイル画像出典：『放送局占拠』公式Instagramより）

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バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「担任の先生になってほしい有名人」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：櫻井翔


2位は、嵐の櫻井翔さんでした。

「頭の回転が早く、教え方も上手そう」「慶應出身で博識なイメージがある」など、知的で信頼できる印象が多くの票を集めました。ニュースキャスターとして培われた言葉の力への信頼と、知性と温かさを感じさせる人柄に期待が寄せられました。

1位：阿部亮平


1位は、Snow Manの阿部亮平さんでした。

上智大学大学院修了という高学歴に加え、気象予報士など多数の資格を持つ知性と優しさを兼ね備えた姿が「理想の先生像」として支持されました。「阿部ちゃんが先生ならまじで頑張れそう」といった声もあり、学校生活のモチベーションになる存在として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)