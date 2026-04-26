『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）に登場した盲目の暗殺者ケインを主人公に描くスピンオフ映画『Caine（原題）』が、ついに撮影開始となった。 ケイン役を再演し、本作で監督も兼任するドニー・イェンが自身のInstagramを更新。カチンコの写真とともに、「Here we go」と短く添えて、製作入りを報告した。投稿されたカチンコには、本作のタイトルとみられる「From The World of John Wick: Caine」の文字も確