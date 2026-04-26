【モデルプレス＝2026/04/26】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループのTikTokが4月24日に更新された。メンバーのおヨネがガールズグループ・ME:I（ミーアイ）と踊る様子が公開され、反響が寄せられている。【写真】バズリ中の純烈弟分「待ってました」推しとのコラボ風景◆おヨネ、ファン公言のME:Iと念願コラボ以前、生配信を通じて「ME:Iさんがめちゃくちゃ大好き」とME:Iのファンであるこ