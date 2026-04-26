◇ナ・リーグドジャース―カブス（2026年4月25日ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発した。今季初勝利を懸けた5試合目のマウンドは、自身の首振り人形が配布されたボブルヘッドデーで、5回0/3を4失点で降板した。0―0で迎えた2回、鈴木との日本選手対決で先制ソロを被弾。カウント1―1から低めのスプリットを2球続けて見逃され、5球目の98.5マ