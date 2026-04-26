「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースのＴ・ヘルナンデス外野手が四回にあわやボーンヘッドの危機に立たされた。四回、自ら２点タイムリーを放ち、なおも２死一、二塁の状況からパヘズが中前打を放った。テオスカーは二塁から一気にホームへ。８点目のホームを踏んだかに思われた。だが直後にカブスが三塁ベースへボールを送ってアピールプレー。ベンチからカウンセル監督が出てきてチャレンジ権を行