元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が25日、インスタグラムを更新。テニスウエア姿をアップした。白戸アナは「いよいよ!4月26日(日)14:00〜は#白戸ゆめの1st写真集Lilyお渡し会」とイベントを告知し、ブラトップに白いマイクロミニスカートのテニスウエア姿をアップした。白戸アナはテニスネットをまたいでおり、美脚があらわなきわどい姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「美脚」「ハート