グラビアアイドルの三田悠貴が、24日までにXを更新。美しさ際立つ姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（14枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを披露している三田。今回は「四万十川にてトラックサウナ!?YouTubeアップされました」とつづり、ブラウンのサウナウェア姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「可