◇パ・リーグ日本ハム2―4オリックス（2026年4月25日京セラＤ）日本ハムは今季3度目の3連敗。借金は今季ワーストタイの「3」に膨らみ、ついに5位転落した。先発の北山は打線が追いついた直後の5回、太田に中越え2点二塁打を浴びた。その場面、5回2死一、二塁で好調の太田を迎え、初球のフォークを打たれた配球に新庄監督は首を捻った。「ボール気味のボールを全部投げて、振ってくれたらラッキーかなぐらいの感覚で