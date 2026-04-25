4月26日19時から日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』で放送される人気企画「DASH巨大食堂」にパリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が参戦。 城島茂、松島聡（timelesz）、加藤英明（静岡大学准教授）と、鹿児島の海に潜む“バキュームモンスター”の捕獲に挑む。そして、巨大魚を自らさばき、ジャンボさつま揚げにしてかぶりつく。 ■「めちゃくちゃ悔しい！」パリ五輪柔道金メダリストが唇をかむ波乱の展開に 大きす