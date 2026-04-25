「DASH巨大食堂」に柔道金メダリスト・角田夏実が参戦！城島茂、松島聡と“バキュームモンスター”の捕獲に挑む

4月26日19時から日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』で放送される人気企画「DASH巨大食堂」にパリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が参戦。

城島茂、松島聡（timelesz）、加藤英明（静岡大学准教授）と、鹿児島の海に潜む“バキュームモンスター”の捕獲に挑む。そして、巨大魚を自らさばき、ジャンボさつま揚げにしてかぶりつく。

■「めちゃくちゃ悔しい！」パリ五輪柔道金メダリストが唇をかむ波乱の展開に

大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってきた経験と知識を生かしておいしくいただく「DASH巨大食堂」。今回は、天下一品のともえ投げで五輪を制した最強柔道家・角田夏実が「巨大魚が釣れるって聞いたんで、来ちゃいました」とDASH初参戦。

釣りが大好きだという角田と挑むのは、鹿児島県大隅半島の海に潜む、人呼んで“海のバキュームモンスター”。大きな口で海底の獲物を吸い込むように丸のみする、最大で体長2メートル、重さ150キロの正真正銘のヤバイやつだ。

しかし、相手が強ければ強いほど燃える角田は「140キロのお相撲さんを投げさせてもらったことがあるので、あと10キロ」と闘志メラメラ。しかも普段から受け身でクルクル回っているため船酔いとも無縁。これ以上ない最強の助っ人に、城島も「考えられへん」と感激。

一方の松島は、前回のクロマグロ漁で船酔いに見舞われダウンしているだけに、今回は「寝てる画だけはないようにしたい」とリベンジに燃える。

タイムリミットは3時間。ポイントに到着した一行は、深さ100メートルの岩場に餌を垂らし、モンスターが掛かるのをじっと待つ。「釣りと柔道は通じるものがある」と言う角田が25年の柔道人生を振り返ったり、城島がアイドルになったきっかけを語ったりしていると、「来てるじゃないですか！」「絶対モンスターだ！」と、早くもモンスターに遭遇!? しかしその直後、角田が「めちゃくちゃ悔しい！」と唇をかむ予想外の事態に。

さらに、まな板のうえでもモンスターと大格闘。城島抜きで巨大魚をさばくことになった松島と角田は、駆け付けた横山裕（SUPER EIGHT）も「よう釣ったなこれ！」と目を丸くする巨大魚をジャンボさつま揚げとかぶと煮に。

おなかがすき過ぎて思わずかぶりついた角田が「すごい！ おいしい！」と大絶賛の巨大料理で、はたして何人の腹を満たせるのか？

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

04/26（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、角田夏実、加藤英明（静岡大学准教授）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/