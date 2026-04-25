◇ナ・リーグフィリーズ3−5ブレーブス（2026年4月24日アトランタ）フィリーズは24日（日本時間25日）、敵地でのブレーブス戦に逆転負けを喫し、連敗が10にまで伸びた。3回にターナーが3号2ランを放ち、幸先良く先制。ところが、先発・ペインターがその裏、アクーニャに同点2ランを浴び、すぐさま追いつかれた。5回にはハーパーが6号ソロを放って勝ち越したものの6回に2死一、二塁からハリスに2点二塁打を浴びて逆転を