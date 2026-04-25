◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２５日、栗東トレセン大阪城Ｓを快勝したドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）は、角馬場で体をほぐし、Ｂコースを一周し最終調整を終えた。藤野調教師は「すこぶる順調。体も問題なく、メニューを消化していますからね」と順調ぶりをアピールした。日本ダービー１５着