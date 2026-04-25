韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは4月24日、自身のInstagramを更新。「顔が寒くて凍った」姿を公開しました。【写真】宮脇咲良の金髪姿「綺麗」宮脇さんは「砂糖じゃないよ」「顔が寒くて凍った〜」と韓国語でつづり、8枚の写真を投稿。金髪を三つ編みにし、個性的な衣装を着用した姿です。近距離から撮影したアップショットでは、顔に白い粉のようなものが付着しているのが分かります。また5〜8枚目では、美し