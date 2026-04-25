「一生可愛い」宮脇咲良、“顔が寒くて凍った”姿＆美脚ショット公開「好きです」「めちゃめちゃ素敵」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは4月24日、自身のInstagramを更新。「顔が寒くて凍った」姿を公開しました。
【写真】宮脇咲良の金髪姿
コメントでは「あなたはとてもかわいい」「綺麗」「金髪咲良さん!!めちゃめちゃ素敵過ぎましー」「とても好きです、とても好きです」「一生可愛い」「So beautiful」「I really, really love this set of photos」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】宮脇咲良の金髪姿
「綺麗」宮脇さんは「砂糖じゃないよ」「顔が寒くて凍った〜」と韓国語でつづり、8枚の写真を投稿。金髪を三つ編みにし、個性的な衣装を着用した姿です。近距離から撮影したアップショットでは、顔に白い粉のようなものが付着しているのが分かります。また5〜8枚目では、美しい脚があらわになっています。
金髪ショットはほかにも！同日、「金髪ポニーテール」と韓国語でつづり、金髪をポニーテールにした姿を披露していた宮脇さん。ボディラインが強調される黒い服を着ており、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)