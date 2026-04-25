32年ぶりに日本で開催されるアジア大会 愛知・名古屋のTBSアスリートアンバサダー（第1弾）に、角田夏実（33、元柔道女子日本代表）、入江陵介（36、元競泳男子日本代表）、木村沙織（39、元バレーボール女子日本代表）が就任することが25日、発表された。9月19日開幕のアジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表43競技、460種目が実施！32年ぶり日本開催今年1月に現役を引退したばかりの角田は、前回大会（中国・杭州）