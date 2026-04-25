岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第2話が24日に放送され、山中崇演じる“もっちゃん”こと茂木が登場。稔（染谷）が茂木にある“間違い”を指摘する様子が描かれると、ネット上には「伏線ですか？」「ミスリード？」「怪しい」などの反響が寄せられた。【写真】山中崇演じる“もっちゃん”こと茂木本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず