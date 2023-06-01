乗客106人が死亡、562人が負傷したJR福知山線脱線事故から25日、20年を迎えた。今年もJR西日本主催の追悼慰霊式が、慰霊施設「祈りの杜 福知山線列車事故現場」（尼崎市久々知）で開催される。慰霊施設「祈りの杜 福知山線列車事故現場」快速電車が衝突したマンションの一部（写真中央）を残し、大屋根で覆う形で2018年秋に整備が完了した「祈りの杜」は2018年秋に整備が完了し、2019年の慰霊式から、それまでの「尼崎市総合文