TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演している井川遥と中条あやみのインタビューコメントが公開された。 参考：『田鎖ブラザーズ』第1話から伏線だらけ？新井順子P作品に共通する“加害者と被害者”の先 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける