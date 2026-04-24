俳優のイ・ミンホ、チョン・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『青い海の伝説』（ノーカット日本語字幕版／全20話／2016年）が、あす25日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 前8：00〜、前9：30〜、前11:00〜／毎週日曜 前8：00〜、前9：30〜）【場面ショット】『青い海の伝説』イケメン詐欺師を演じるイ・ミンホ同作は、『星から来たあなた』の脚本家パク・ジウン×『主君の太陽』の演出家チン・