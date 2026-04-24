4月24日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞のAIについての記事「ＡＩ法、悪質事業者に罰則案知的財産、侵害相次ぐ自民提言へ」「米銃乱射、チャットＧＰＴの刑事責任捜査容疑者に銃や弾薬助言か」を取り上げ、大竹がコメントした。 自民党は２３日、AI（人工知能）政策についての提言案をとりまとめた。昨年９月に全面施行された人工知能技術研究開発活用推進法（AI法）について、罰則の