契約20年でディレクション第2、3弾も準備プロゴルファー・上田桃子とウェアブランドのPEARLY GATES（パーリーゲイツ）による特別企画「GOLD RABBIT（ゴールド ラビット）」コレクションが、24日の発売日を前に完売したことが分かった。同日までにPEARLY GATESが発表した。2024年シーズンを最後にツアーから離れた上田は今春、PEARLY GATESの限定アイテムをディレクションした。同ブランドは自ら希望してプロデビュー時の2006