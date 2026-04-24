【「ヤングアニマル」9・10合併号】 4月24日 発売 価格：550円 「ヤングアニマル」26年9・10合併号 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」9・10合併号を4月24日に発売した。価格は550円。 表紙と巻頭グラビアにはえなこさんが登場。特別付録として、両面クリアファイルと「DVD 63min」がついてくるほか、ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施される。ま