阪神の本拠地・甲子園の一、三塁側カメラマン席に２４日、転落防止ネットが設置された。全体練習の前に球団関係者らがネットを確認した。１８日・中日戦（甲子園）で、飛球を追った三塁手の中日・福永が三塁側カメラマン席に落下。担架で運ばれ、その後に救急搬送された。