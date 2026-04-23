「ロッテ（雨天中止）オリックス」（２３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）雨天のため１４時３０分に中止が発表された。ロッテは阪神から現役ドラフトで加入した井上広大外野手と、池田来翔内野手、東妻勇輔投手が合流。サブロー監督は「活性化ですね」と期待を込めた。井上、池田には打線への好影響を求める。「勢いだけ与えてくれたら別に結果はどうでもいいんですけど。ヒット打てなくてもいいんですけど、振る姿勢という