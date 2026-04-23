「ロッテ（雨天中止）オリックス」（２３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

雨天のため１４時３０分に中止が発表された。

ロッテは阪神から現役ドラフトで加入した井上広大外野手と、池田来翔内野手、東妻勇輔投手が合流。サブロー監督は「活性化ですね」と期待を込めた。

井上、池田には打線への好影響を求める。「勢いだけ与えてくれたら別に結果はどうでもいいんですけど。ヒット打てなくてもいいんですけど、振る姿勢というか攻めていく姿勢がちょっとうちの今チーム弱い時があるんで。そういう意味で活性化してくれたらそれだけでいいかなと思って、池田と井上にそれを期待しようかなと思ってます」と話した。

開幕１軍はかなわなかった井上は、初めての１軍合流。ファーム東地区で、トップの打点１６を記録。３本塁打はチームトップ。打率も・３０８の好成績を残す。「呼ばれたからにはしっかり結果を残していけたら」と語り、「打てなかった時に次に引きずるんじゃなくて、切り替えというか、次打てばなんとかなるとか、チャンスで一本出せるようにという、そういうメンタル面が変わったかなというのはあります」と話した。

また、この日毛利海大投手、菊地吏玖投手、藤岡裕大内野手、上田希由翔内野手の出場選手登録が抹消された。