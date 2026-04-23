ヤマハ発動機は6月11日、スタイリッシュな電動アシスト自転車「PAS CRAIG」および「PAS CRAIG PLUS」の2026年モデルを発売する。ヤマハ発動機「PAS CRAIG」(メルティグラファイト)「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発されたスタイリッシュな電動アシスト自転車。細身のパイプフレームなどシンプルでスタイリッシュなデザインや、ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリングなど、街中の様々