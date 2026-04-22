お笑いコンビ・チョコレートプラネットが21日、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会にアンバサダーとして登場。松尾駿さん（43）が、劇中に登場するキャラクター・ヨッシーの声まねを披露し、会場を盛り上げました。映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・