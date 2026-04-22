Casseliniから、ニューヨーク発ランジェリーブランド「hanky panky」とのコラボアイテムが登場♡2026年4月10日(金)12:00より公式オンラインにて公開され、販売がスタートします。ランジェリーをファッションとして楽しむ今の気分にぴったりな、遊び心あふれるラインナップ。レイヤードでも映える、おしゃれ感度の高いアイテムに注目です♪ レイヤードで楽しむキャミ＆ブラ