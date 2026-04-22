『プロジェクト・ヘイル・メアリー』ライアン・ゴズリングの相手役として、複雑なパペット操作と声の演技を通じて命を吹き込まれたロッキー。スタジオはすでに賞レースに向けたロードマップを描いており、舞台パフォーマーであり、マスター・パペティア（人形遣いの師匠）であるジェームズ・オルティスを助演男優賞としてエントリーする予定だ。 演技の境界線を曖昧にするロッキーの存在感賞レースの熱狂的ファンは、