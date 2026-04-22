¡ÚÆ°²è¡ÛBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡õRM¤¬µ¢¹ñ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS RM¡¢V¡¢J-HOPE¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÍèÆü»þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È①②③ BTS¤ÈJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÈRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é´Ú¹ñ¤Øµ¢¹ñ¡£ÅþÃå»þ¤Î»Ñ¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡õRM¤¬Ç®¶¸¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ 4·î17¡¢18Æü¤Ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤òÅìµþ¥É&#12