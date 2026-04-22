中東情勢の悪化で原油の安定的な供給の見通しが立たない中、岩国商工会議所の調査では製造業や建設業など幅広い業種で影響が出ていることが分かりました。岩国商工会議所が行った企業動向調査では経営上の問題点について回答した176社のうち2割強にあたる37社が中東情勢による原油価格の高騰を挙げています。このうち、製造業では・アスファルト合材の供給不足・原料メーカーからの仕分けの優先度が低く生産ラインを停