ラグジュアリーカードは4月21日、「2025年の新富裕層の消費動向」を発表した。調査は2025年1月1日〜12月31日、ラグジュアリーカード(チタンカード、ブラックカード、ゴールドカード、ブラックダイヤモンド、提携カード除く)を対象に行われた(人数非公開)。○ラグジュアリーカード全体の属性年齢は、20代〜40代の若年・中堅層が過半数を占める。職業は、経営者層(経営者・会社役員・自営業等)の比率が6割超となっている。ラグジュア