プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ」 「サッパリお浸し」 「昆布とゴボウの煮物」 の全3品。 ボリュームあるトンテキに、食物繊維が取れるアッサリとした副菜を組み合わせました。【主菜】ご飯がとまらない！絶品ソースのトンテキ 昔ながらのトンテキを家でも簡単に作れます！ニンニクの風味と絶品ソースでご飯がすすむボリュームのある一