ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「夫は医者だから妻の私が頑張るのは当たり前なの！」同僚が突然の夫… 「夫は医者だから妻の私が頑張るのは当たり前なの！」同僚が突然の夫自慢!? 周囲の反応は… 「夫は医者だから妻の私が頑張るのは当たり前なの！」同僚が突然の夫自慢!? 周囲の反応は… 2026年4月21日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 初日からメモを取らない新入社員って、なかなか見かけないですよね…。さりげなく注意した志織さんに「私はわかるから大丈夫」と返してきた松本さん。その強気な態度、ちょっと心配になってしまいます。この先、志織さんの教育係としての苦労はまだまだ続きそうな予感がしますよね…。>>【まんが】不可解な彼女の言動(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】不可解な彼女の言動 「ご飯できたよ！返事してよ！」ご飯中も陣痛中もスマホ三昧!? 家事育児を丸投げする夫に妻の限界の時が来た 出産からわずか1年…「このままでいいの？」離婚が頭をよぎった理由【私が義妹と縁を切った理由 Vol.54】