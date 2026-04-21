3月27日に開幕したプロ野球公式戦。パ・リーグは2強の一角・日本ハムが開幕3連敗。セ・リーグでは、ダークホースとみられたDeNAが4連敗、中日が5連敗とつまずいた。それでも、シーズンはまだ始まったばかり。過去には開幕連敗スタートから、終わってみれば優勝というチームは少なくない。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】女性タレントが魅せた始球式名場面集下剋上を実現開幕3連敗から優勝したのは、1990年以降では93年の