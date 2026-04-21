広島のMF中島洋太朗のプレーに脚光サンフレッチェ広島のMF中島洋太朗のプレーにスタジアムがどよめいた。広島は4月18日、J1百年構想リーグ第11節でV・ファーレン長崎と対戦。ベンチスタートだった中島は2-0だった後半32分から途中出場した。そして、同40分にはこの広島が誇るファンタジスタの優しいボールタッチが決定機を演出する。左サイドのMF新井直人からパスを受けると、再びボールを受けるためにスプリントした新井の前