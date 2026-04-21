4月11日、登録者数39万人を誇るYouTuber『破天荒夫婦』が謝罪動画を公開した。ファンに対してお詫びしたのは、それから数日前に投稿していた動画について。『破天荒夫婦』が新幹線のグリーン車で移動中、子どもと動画を撮影していた際、居合わせた別の乗客から注意を受けたという。これに対して『破天荒夫婦』は怒り心頭。【写真】「変なジジイに絡まれた」新幹線トラブルで逆ギレ→謝罪した家族系YouTuber憤慨したYouTuberに“