オリックス不動産投資法人 [東証Ｒ] が4月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益は前の期比15.2％増の144億円になり、26年8月期も前期比1.5％増の146億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を2380円→2414円(前の期は1→2の投資口分割前で4540円)に増額し、今期は2450円にする方針とした。 株探ニュース