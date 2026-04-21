高市首相は２１日午前、東京・九段北の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせ、神前に供える真榊（まさかき）を「内閣総理大臣高市早苗」名で奉納した。２３日までの例大祭期間中の参拝は、中国や韓国との関係などに配慮し、見送る方向だ。閣僚では、上野厚生労働相、赤間国家公安委員長、城内成長戦略相も真榊を奉納した。首相は、就任に先立つ昨年１０月の秋季例大祭でも参拝を見送り、自民党総裁として私費で玉串料を奉